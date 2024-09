Het project in Kortrijk is dat van de Blekerijsite in de Meensesteenweg. Ghelamco verkocht het aan de Oostendse vastgoedgroep Degroote. De vergunning was nog maar sinds juli binnen. 'Ever' zoals het heet omvat meer dan 180 appartementen waarvan een deel in twee enorme woontorens. Er komen ook andere woningen, kantoren en een ondergrondse parking. Ghelamco had tien jaar aan 'Ever' gewerkt.