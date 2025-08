Op 6 en 9 augustus 1945 werden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki getroffen door nucleaire aanvallen, waarbij de bommen ‘Little Boy’ en ‘Fat Man’ respectievelijk 140.000 en 70.000 slachtoffers eisten.

Zowat alle West-Vlaamse gemeenten zijn lid van Mayors for Peace, een internationaal netwerk van burgemeesters dat zich inzet voor de afschaffing van nucleaire wapens. De burgemeester van Hiroshima bekleedt het voorzitterschap van deze organisatie. En Ieper is de Lead city voor België en bovendien ondervoorzitter van het wereldwijde netwerk. Een Ieperse delegatie neemt in augustus ook deel aan de vierjaarlijkse Algemene Vergadering van Mayors for Peace in Nagasaki.