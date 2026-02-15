Het stalen monument is vanmorgen voorgesteld in Torhout. Het heeft de vorm van een gevleugelde Huzaar (militair te paard), het embleem van de pantserdivisie. Lieven Vandecaveye, leerkracht VTI Torhout: We hebben een monument gemaakt in twee onderdelen. Een grondplaat die een wiel voorstelt, zodat er een beetje beweging in het monument zit, en dan een bovenplaat. Met dat voorstel zijn we naar de gemeente Lichtervelde geweest. We kregen direct de goedkeuring. Eenmaal alles volledig uitgetekend was, werden de stukken gelaserd en hebben we alles zelf geplooid en aan elkaar gelast.”

Belangrijk

Op 26 april krijgt het monument van 150 kilogram zijn definitieve plaats in Lichtervelde. Dirk Verbeke, voorzitter Belgische vereniging 1ste Poolse Pantserdivisie: “Het monument is heel belangrijk voor ons. Het is een blijvende herinnering aan de Poolse soldaten die ook Lichtervelde bevrijd hebben begin september.”