Bijzondere ontdekking in Ieper: de familie van de Duitse soldaat Fritz Marggraf heeft het spoor van hun overgrootvader teruggevonden op het belfort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog graveerde hij daar zijn naam en woonplaats in een leisteen.

De steen werd enkele jaren geleden bewaard tijdens renovatiewerken aan het belfort en zit vandaag in de collectie van het Yper Museum. Via sociale media kwam de vondst recent onder de aandacht van zijn achterkleindochter in Duitsland.

“Ik ontdekte het toen ik onderzoek deed naar mijn familiegeschiedenis”, vertelt Marylin Marggraf. “Ik vond een foto van de leisteen op het internet en was meteen gefascineerd en overweldigd. Ik heb het direct aan mijn mama getoond en we dachten: dat moet hem zijn.”