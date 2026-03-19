Familie Duitse WOII-soldaat ontdekt naam op leisteen van dak van belfort in Ieper: “Heel overweldigend”
In Ieper heeft de familie van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog het spoor van hun voorouder teruggevonden op het belfort. Zijn naam werd jaren geleden ontdekt op een leisteen van het dak en maakt vandaag deel uit van de museumcollectie.
Bijzondere ontdekking in Ieper: de familie van de Duitse soldaat Fritz Marggraf heeft het spoor van hun overgrootvader teruggevonden op het belfort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog graveerde hij daar zijn naam en woonplaats in een leisteen.
De steen werd enkele jaren geleden bewaard tijdens renovatiewerken aan het belfort en zit vandaag in de collectie van het Yper Museum. Via sociale media kwam de vondst recent onder de aandacht van zijn achterkleindochter in Duitsland.
“Ik ontdekte het toen ik onderzoek deed naar mijn familiegeschiedenis”, vertelt Marylin Marggraf. “Ik vond een foto van de leisteen op het internet en was meteen gefascineerd en overweldigd. Ik heb het direct aan mijn mama getoond en we dachten: dat moet hem zijn.”
Weinig bekend over verleden
Over het leven van Fritz Marggraf tijdens de oorlog is weinig bekend binnen de familie. “Mijn grootvader vertelde wel wat verhalen, maar hij sprak nooit echt over zijn tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zegt Marylin. “Niemand wist dat hij hier in Ieper was.”
Volgens de familie was hij een rustige en vriendelijke man. “Hij had zeven kinderen. Sommigen zijn geboren tijdens de oorlog, maar hij moest hen achterlaten toen hij hier was. Dat moet heel moeilijk geweest zijn.”
Tijdens de oorlog was Marggraf onder meer motorfietskoerier en hield hij de wacht op de belforttoren. Daar liet hij zijn naam na op het dak.
Menselijk verhaal achter oorlog
Voor het Yper Museum is de vondst meer dan een historisch object. “Het toont hoe belangrijk familiegeschiedenis blijft en hoe mensen op zoek gaan naar hun roots”, zegt Dominiek Dendooven. “Fritz Marggraf was een familievader, geen beroepsmilitair. Hij is tegen zijn zin naar de oorlog moeten trekken.”
Volgens Dendooven nuanceert het verhaal ook het beeld van oorlog. “Het toont dat we niet zwart-wit mogen denken. Hij kreeg hier een relatief veilige opdracht als wachter, terwijl er veel ergere situaties denkbaar waren.”
De leisteen met de naam van Marggraf blijft bewaard in de collectie van het Yper Museum als tastbare herinnering aan een persoonlijk verhaal uit de oorlog.