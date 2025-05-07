© Onroerend Erfgoed
Tijdens natuurherstelwerken in Bredene is een tot nu toe onbekende Duitse geschutsopstelling uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. De vondst gebeurde toevallig in het kader van het LIFE DUNIAS-project en maakt deel uit van de Atlantikwall.
De archeologische structuur kwam aan het licht tijdens werken aan de duinen. Het gaat om een open Duitse geschutsopstelling uit de zomer van 1942, met centraal een kanon van het type 5 cm KwK (Kampfwagenkanone) op een ronde betonnen sokkel. Aan weerszijden waren nissen voorzien voor munitieopslag. Via een betonnen loopgraaf kon het kanon bereikt worden.
“De open constructie en sporen van groene camouflagebeschildering wijzen duidelijk op militair gebruik in de Tweede Wereldoorlog,” klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos. “Dat deze opstelling tot vandaag onbekend was, maakt de vondst bijzonder.”
Duitse infanterieversterking
De geschutsopstelling maakte deel uit van Stützpunkt Goltz, een Duitse infanterieversterking binnen de Atlantikwall. Dat steunpunt bestond uit zo’n tachtig structuren. Van Stützpunkt Bruchmüller, waar deze opstelling toe behoorde, zijn de meeste resten na de oorlog verdwenen onder het zand of afgebroken. De grote vuurleidingsbunker iets verderop is wel beschermd als monument.
De ontdekking gebeurde tijdens werken van LIFE DUNIAS, een project in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, dat inzet op natuurherstel in de kustduinen. Van de vondst werd intussen ook een 3D-model gemaakt op basis van dronebeelden.
