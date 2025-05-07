De archeologische structuur kwam aan het licht tijdens werken aan de duinen. Het gaat om een open Duitse geschutsopstelling uit de zomer van 1942, met centraal een kanon van het type 5 cm KwK (Kampfwagenkanone) op een ronde betonnen sokkel. Aan weerszijden waren nissen voorzien voor munitieopslag. Via een betonnen loopgraaf kon het kanon bereikt worden.

“De open constructie en sporen van groene camouflagebeschildering wijzen duidelijk op militair gebruik in de Tweede Wereldoorlog,” klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos. “Dat deze opstelling tot vandaag onbekend was, maakt de vondst bijzonder.”