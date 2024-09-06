39 Duitse soldaten eindelijk begraven in Langemark
Op de Duitse militaire begraafplaats in Langemark hebben gisteren 39 Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog hun laatste rustplaats gekregen. Hun stoffelijke resten werden ontdekt tijdens werken naast de golfclub Palingbeek in Ieper. Over hun identiteit is voorlopig niets bekend.
“We doen ons uiterste best om hun namen te achterhalen, maar het ziet ernaar uit dat enkel God weet wie ze waren. Toch verdienen ze, net als alle andere slachtoffers, een waardige begraafplaats", zegt Tore May, hoge vertegenwoordiger van de Duitse oorlogsgravenorganisatie Volksbund
Ook voor de gemeente Langemark-Poelkapelle is de plechtigheid belangrijk. “Dit is een respectvolle manier om om te gaan met mensen die hier sneuvelden”, vertelt burgemeester Lieven Vanbelleghem. “Ze kwamen vechten vanuit hun overtuiging, en ook zij verdienen een laatste rustplaats. Het toont dat we ook vandaag nog stilstaan bij wat oorlog aanricht.”
Teken van verbinding
De plechtigheid was niet alleen een moment van herdenking, maar ook van verbinding. Meer dan een eeuw na de Grote Oorlog werken Duitsland en België nauw samen om gesneuvelden een waardige rustplaats te geven. “110 jaar geleden was dat ondenkbaar”, legt May uit. “Vandaag is het een teken van Europese eenheid. We denken niet enkel terug aan het verleden, maar ook aan onze gezamenlijke toekomst in vrede.”
De plechtigheid werd afgesloten met de Last Post, een ingetogen eerbetoon aan de gesneuvelden.