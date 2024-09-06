“We doen ons uiterste best om hun namen te achterhalen, maar het ziet ernaar uit dat enkel God weet wie ze waren. Toch verdienen ze, net als alle andere slachtoffers, een waardige begraafplaats", zegt Tore May, hoge vertegenwoordiger van de Duitse oorlogsgravenorganisatie Volksbund

Ook voor de gemeente Langemark-Poelkapelle is de plechtigheid belangrijk. “Dit is een respectvolle manier om om te gaan met mensen die hier sneuvelden”, vertelt burgemeester Lieven Vanbelleghem. “Ze kwamen vechten vanuit hun overtuiging, en ook zij verdienen een laatste rustplaats. Het toont dat we ook vandaag nog stilstaan bij wat oorlog aanricht.”

