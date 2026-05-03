Aan deze huizen van verzetsstrijders liggen voortaan elf nieuwe struikelstenen
In Oostende zijn elf nieuwe struikelstenen onthuld. Dat zijn gedenkstenen voor Oostendse verzetsstrijders die actief waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo’n struikelsteen zorgt ervoor dat de herinneringen aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld en het verzet tegen het naziregime niet verdwijnen.
De gedenkstenen liggen in het trottoir voor de huizen waar de slachtoffers woonden. Zo ook voor het huis van Marcel Duinslaeger. Zijn zoon Luc vertelt zijn verhaal: "Mijn vader is geboren in 1923. Op negentienjarige leeftijd was hij als gewapende weerstander en lid van het Geheim Leger actief in het verzet. Hij is opgepakt, geslagen en gefolterd in het Hotel du Parc."
Daarna is hij overgebracht naar de gevangeniskampen in Merksplas en Calais. Na twee jaar is hij opnieuw vrij gelaten. Hij ging onmiddellijk terug naar het verzet. Mijn vader werd opnieuw opgepakt en verplaatst naar Dinant waar hij tot de bevrijding verbleven is." Marcel overleed vorig jaar op honderdjarige leeftijd.
Op negentienjarige leeftijd was hij als gewapende weerstander en lid van het Geheim Leger actief in het verzet. Hij is opgepakt, geslagen en gefolterd in het Hotel du Parc."
Achter iedere struikelsteen schuilt een stuk geschiedenis. En dat mag niet verloren gaan, vindt Oostends schepen van Maatschappij Maxim Donck: "Struikelstenen maken eigenlijk het onzichtbare zichtbaar. Mensen die gedeporteerd of gearresteerd zijn tijdens WO II verdienen een herdenkingsplaat of in dit geval een struikelsteen." Met de nieuwe struikelstenen erbij liggen er nu 33 verspreid over de stad.