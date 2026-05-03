De gedenkstenen liggen in het trottoir voor de huizen waar de slachtoffers woonden. Zo ook voor het huis van Marcel Duinslaeger. Zijn zoon Luc vertelt zijn verhaal: "Mijn vader is geboren in 1923. Op negentienjarige leeftijd was hij als gewapende weerstander en lid van het Geheim Leger actief in het verzet. Hij is opgepakt, geslagen en gefolterd in het Hotel du Parc."