In Pervijze (Diksmuide) hebben archeologen een Duitse loopgraaf blootgelegd. Een constructie uit 1943, bedoeld om het Duitse hoofdkwartier dat er lag te verdedigen. De loopgraaf ligt langs de Nieuwpoortstraat, waar een nieuwe woonwijk moet komen.
De ontdekte loopgraaf in Pervijze (Diksmuide) is zo’n twintig meter lang. De Duitse bezetter bouwde ze in 1943. Er is een betonnen sokkel met bakstenen rond, waar ooit een kanon moet hebben gestaan. "Het kanon was gericht op de baan Nieuwpoort-Pervijze ter verdediging van Pervijze waar een Duits hoofdkwartier was gevestigd", aldus archeoloog Simon Verdegem van BAAC Vlaanderen.
"Als er pantsers vanuit Nieuwpoort die richting kwamen, dan konden ze die onder vuur nemen. Het was ooit geweten door de lokale bevolking dat dat daar lag. We hebben een kaart kunnen bemachtigen waarop het verzet aantekeningen heeft gemaakt dat er in 43 wel degelijk bouwwerken bezig waren. Maar we wisten niet exact wat het was maar nu dus wel."
Tweede Wereldoorlog
Hoelang het kanon er gestaan heeft, en of het ooit gebruikt is, konden de archeologen niet achterhalen. Maar het blijft een interessante vondst, want wie loopgraven zegt, denkt meestal aan de Eerste Wereldoorlog.
"In Pervijze waren we eigenlijk ook eerst op zoek naar loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog", vertelt Verdegem verder. "We hebben daar ook een segment van gevonden op hetzelfde terrein. Maar uiteraard, zo dicht bij de kust, en het Duitse hoofdkwartier dat daar gelegen heeft. Dat is iets wat vaak vergeten wordt dat ook de Tweede Wereldoorlog een impact heeft op ons bodemarchief."