De ontdekte loopgraaf in Pervijze (Diksmuide) is zo’n twintig meter lang. De Duitse bezetter bouwde ze in 1943. Er is een betonnen sokkel met bakstenen rond, waar ooit een kanon moet hebben gestaan. "Het kanon was gericht op de baan Nieuwpoort-Pervijze ter verdediging van Pervijze waar een Duits hoofdkwartier was gevestigd", aldus archeoloog Simon Verdegem van BAAC Vlaanderen.

"Als er pantsers vanuit Nieuwpoort die richting kwamen, dan konden ze die onder vuur nemen. Het was ooit geweten door de lokale bevolking dat dat daar lag. We hebben een kaart kunnen bemachtigen waarop het verzet aantekeningen heeft gemaakt dat er in 43 wel degelijk bouwwerken bezig waren. Maar we wisten niet exact wat het was maar nu dus wel."