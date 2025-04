Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel zal twee kilometer spoorstaven op de grens tussen Brugge en Varsenare vervangen. Tussen Zandvoorde en Oostende wordt ook drie kilometer bovenleiding vernieuwd. Onderhoudswerken vinden daarnaast plaats in Jabbeke, Oudenburg en aan de spoorbrug over het kanaal in Plassendale.

De NMBS zet vervangbussen in tussen Oostende en Brugge. Reizigers wordt aangeraden om de NMBS-reisplanner te raadplegen voor de meest actuele dienstregeling.