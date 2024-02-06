Het incident speelde zich af in de Overvloedstraat in de Oostendse wijk Westerkwartier. Het zogenoemde Doorgroeihuis biedt er gratis nachtopvang aan dak- en thuislozen. In dat opvangcentrum werd donderdagochtend het overlijden van een 38-jarige man vastgesteld.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Ook het CSI-team (Crime Scene Investigation) kwam ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. In eerste instantie bleef het echter onduidelijk hoe de dertiger om het leven was gekomen.

Het parket besliste daarom om de wetsdokter ook een autopsie uit te laten voeren. Volgens de vaststellingen van de deskundige zijn er echter geen sporen van geweld door derden.