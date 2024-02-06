8°C
Nieuws
Oostende

Geen spo­ren van geweld bij over­lij­den in dak­lo­zen­op­vang Oostende

Onduidelijk overlijden Oostende 2

In het onderzoek naar een overlijden in een opvangcentrum voor dakloze mensen in Oostende, heeft de autopsie geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Een 38-jarige man werd donderdagochtend levenloos aangetroffen.

Het incident speelde zich af in de Overvloedstraat in de Oostendse wijk Westerkwartier. Het zogenoemde Doorgroeihuis biedt er gratis nachtopvang aan dak- en thuislozen. In dat opvangcentrum werd donderdagochtend het overlijden van een 38-jarige man vastgesteld.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Ook het CSI-team (Crime Scene Investigation) kwam ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. In eerste instantie bleef het echter onduidelijk hoe de dertiger om het leven was gekomen.

Het parket besliste daarom om de wetsdokter ook een autopsie uit te laten voeren. Volgens de vaststellingen van de deskundige zijn er echter geen sporen van geweld door derden.

Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws

Onderzoek naar overlijden in daklozenopvang in Oostende
Belga
Daklozen Parket West-Vlaanderen

