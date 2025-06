Het parket benadrukt dat het zich bewust is van de impact op burgers, advocaten en andere betrokkenen, maar ziet de actie als noodzakelijk. “Onze grootste bekommernis is de goede werking van justitie, die steeds meer onder druk komt te staan”, aldus Remy. “Zonder structurele investeringen komt het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig in het gedrang.”