Het Younited-project groeide vanuit de Homeless Cup, waar daklozen een plaats vonden om te voetballen. De focus ligt intussen al lang niet meer op daklozen alleen. “Mijn team, mijn thuis, dat is het motto. Er spelen hier vluchtelingen, daklozen, mensen met een moeilijke jeugd, noem maar op. Iedereen is hier gelijk”, vertelt Tyson, een van de spelers.

Wie zin heeft om aan te sluiten bij Younited kan zich elke donderdag melden voor een training in sportzaal De Veiling.