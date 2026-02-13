KVDO zet zich met Younited-team in voor kansarme jongeren: “Iedereen is hier gelijk”
Groepsfoto Younited KVDO
Voetbalclub KVDO heeft sinds kort een eigen Younited-team. Dat is een sociaal project dat kansarme jongeren de kans geeft om samen te voetballen.
Het wedstrijdelement is niet de hoofdzaak voor een Younited-team, maar wel de verbondenheid.
De spelers van het Younited-team dat verbonden is aan KVDO trainen niet alleen samen, ze gaan nadien ook samen eten. Die gewoonte schept een hechte groep, ondanks dat de jongeren elkaar vooraf niet kenden.
Actiefoto Younited KVDO
Gegroeid vanuit Homeless Cup
Het Younited-project groeide vanuit de Homeless Cup, waar daklozen een plaats vonden om te voetballen. De focus ligt intussen al lang niet meer op daklozen alleen. “Mijn team, mijn thuis, dat is het motto. Er spelen hier vluchtelingen, daklozen, mensen met een moeilijke jeugd, noem maar op. Iedereen is hier gelijk”, vertelt Tyson, een van de spelers.
Wie zin heeft om aan te sluiten bij Younited kan zich elke donderdag melden voor een training in sportzaal De Veiling.