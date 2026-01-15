Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In het Doorgroeihuis in Oostende is deze ochtend het levenloze lichaam van een man gevonden. Het parket en de politie onderzoeken de omstandigheden rond zijn overlijden.
In het opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Overvloedstraat in Oostende is vanochtend een man overleden. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het overlijden te achterhalen.
Verdere details over de identiteit van het slachtoffer of de oorzaak van het overlijden zijn voorlopig niet bekend.
Redactie