In het opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Overvloedstraat in Oostende is vanochtend een man overleden. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het overlijden te achterhalen.

Verdere details over de identiteit van het slachtoffer of de oorzaak van het overlijden zijn voorlopig niet bekend.