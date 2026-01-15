9°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Man over­le­den in Oos­tends opvang­cen­trum voor dak­lo­zen: onder­zoek gestart

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het Doorgroeihuis in Oostende is deze ochtend het levenloze lichaam van een man gevonden. Het parket en de politie onderzoeken de omstandigheden rond zijn overlijden.

In het opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Overvloedstraat in Oostende is vanochtend een man overleden. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het overlijden te achterhalen. 

Verdere details over de identiteit van het slachtoffer of de oorzaak van het overlijden zijn voorlopig niet bekend.

Onduidelijk overlijden Oostende 2
Redactie
Onduidelijk overlijden

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Buit Beernem

Twee Gentse vrouwen in Beernem opgepakt voor drugshandel
416 BB LINKS boratsupporters

Club Brugge-supporters even in de cel in Kazachstan, ze waren verkleed als Borat
Wevelgem inbreker sleeplife 02

Man die bizarre inbraak pleegde in slaapwinkel is opgepakt en weer vrijgelaten
Assisen1

Assisen Noël D.: OM zal internering vordering, maar verdediging wil vrijspraak
Inccident brugge mes

Bruggeling die op kerstavond werd neergeschoten, is vrijgelaten
Politiezone VLAS

Na telefoontje van ‘politie’ volgt huisbezoek: bejaarde vrouw slachtoffer van oplichting
Aanmelden