De controle vond plaats op maandag 20 april rond 19.30 uur. In het voertuig van de bestuurder troffen agenten 1.500 euro cash geld aan, samen met 1.045 gram cannabis en 5 gram hasj. In een rugzak die zich in de wagen bevond, werd daarnaast nog eens 3.200 euro cash gevonden.

De bestuurder werd ter plaatse gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat voor verhoor.

Het parket van Parket West-Vlaanderen besliste om de verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die besliste om de man aan te houden op verdenking van bezit en verkoop van verdovende middelen.

De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Via een versnelde procedure zal daar de verwijzing naar de correctionele rechtbank worden gevraagd.