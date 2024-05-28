12°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Actie in Roe­se­la­re vraagt aan­dacht voor dak- en thuis­loos­heid: Ieder­een kan deel zijn van de oplossing”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Met de winter en de feestdagen in aantocht vragen organisaties in Roeselare aandacht voor de groeiende dak- en thuisloosheid. De druk op de huisvestingsmarkt is groot en de nachtopvang zit structureel vol. Vanavond is er een sensibiliseringsactie aan De Munt.

"Dagelijks bellen gemiddeld 70 mensen naar de nachtopvang voor een slaapplek, terwijl er maar 21 bedden beschikbaar zijn in Roeselare"

Organisaties vragen aandacht voor dak- en thuisloosheid

Volgens recente cijfers zijn in Vlaanderen meer dan 20.000 mensen dak- of thuisloos. Ook in Roeselare is de problematiek scherp voelbaar. Dagelijks bellen gemiddeld 70 mensen naar de nachtopvang voor een slaapplek, terwijl er maar 21 bedden beschikbaar zijn. “Dat betekent dat elke nacht zo’n 50 mensen geen plaats hebben om binnen te slapen,” klinkt het bij de organisatoren. “En dat zijn enkel de mensen die effectief bellen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.”

Stijgende huurprijzen, een tekort aan betaalbare woningen en lange wachtlijsten maken het steeds moeilijker om een woning te vinden. Die combinatie duwt volgens de initiatiefnemers steeds meer mensen richting dak- en thuisloosheid.

Op 17 oktober, de Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, werd de problematiek al aangekaart met een actie op het Stationsplein. “We gaven toen het woord aan mensen die dagelijks met uitsluiting geconfronteerd worden. Zulke acties zijn nodig, maar lossen het structurele probleem niet op,” zeggen de organisatoren.

'Iedereen kan het verschil maken'

Daarom volgt nu een nieuwe oproep, gericht aan het stadsbestuur én aan inwoners, verhuurders en eigenaars. “Iedereen kan een verschil maken. Iedereen kan deel worden van de oplossing. Kijk niet weg en help mee bouwen aan een stad waar iedereen een veilige plek heeft om te wonen.”

De organisatoren hopen met de actie het debat over wonen opnieuw breed open te trekken. “In Roeselare mag niemand in de kou blijven staan.”

Daklozen2
Redactie
Armoede Daklozen Armoedebestrijding

Meest gelezen

Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Schaatspiste Ieper 2
Nieuws

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wandeltocht Leo

Leo (71) uit De Haan wandelt 5.000 km om armoede aan te kaarten
Dakloos

Bijna 700 dak- en thuislozen in de Westhoek: "niet alleen mannen op een bankje in station"
22 10 t Speelkwartier 2

Blankenberge ontvangt 25.000 euro voor kinderarmoedebestrijding
Daklozen Brugge

Actie tegen dak- en thuislozen op Werelddag
Straatverpleegkundige

Project met straatverpleegkundigen zoekt geld om succes vast te houden
Menstruatie1

Gratis menstruatieproducten voor scholieren in Roeselare
Aanmelden