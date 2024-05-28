Stijgende huurprijzen, een tekort aan betaalbare woningen en lange wachtlijsten maken het steeds moeilijker om een woning te vinden. Die combinatie duwt volgens de initiatiefnemers steeds meer mensen richting dak- en thuisloosheid.

Op 17 oktober, de Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, werd de problematiek al aangekaart met een actie op het Stationsplein. “We gaven toen het woord aan mensen die dagelijks met uitsluiting geconfronteerd worden. Zulke acties zijn nodig, maar lossen het structurele probleem niet op,” zeggen de organisatoren.