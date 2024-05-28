Actie in Roeselare vraagt aandacht voor dak- en thuisloosheid: “Iedereen kan deel zijn van de oplossing”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Met de winter en de feestdagen in aantocht vragen organisaties in Roeselare aandacht voor de groeiende dak- en thuisloosheid. De druk op de huisvestingsmarkt is groot en de nachtopvang zit structureel vol. Vanavond is er een sensibiliseringsactie aan De Munt.
"Dagelijks bellen gemiddeld 70 mensen naar de nachtopvang voor een slaapplek, terwijl er maar 21 bedden beschikbaar zijn in Roeselare"
Volgens recente cijfers zijn in Vlaanderen meer dan 20.000 mensen dak- of thuisloos. Ook in Roeselare is de problematiek scherp voelbaar. Dagelijks bellen gemiddeld 70 mensen naar de nachtopvang voor een slaapplek, terwijl er maar 21 bedden beschikbaar zijn. “Dat betekent dat elke nacht zo’n 50 mensen geen plaats hebben om binnen te slapen,” klinkt het bij de organisatoren. “En dat zijn enkel de mensen die effectief bellen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.”
Stijgende huurprijzen, een tekort aan betaalbare woningen en lange wachtlijsten maken het steeds moeilijker om een woning te vinden. Die combinatie duwt volgens de initiatiefnemers steeds meer mensen richting dak- en thuisloosheid.
Op 17 oktober, de Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, werd de problematiek al aangekaart met een actie op het Stationsplein. “We gaven toen het woord aan mensen die dagelijks met uitsluiting geconfronteerd worden. Zulke acties zijn nodig, maar lossen het structurele probleem niet op,” zeggen de organisatoren.
'Iedereen kan het verschil maken'
Daarom volgt nu een nieuwe oproep, gericht aan het stadsbestuur én aan inwoners, verhuurders en eigenaars. “Iedereen kan een verschil maken. Iedereen kan deel worden van de oplossing. Kijk niet weg en help mee bouwen aan een stad waar iedereen een veilige plek heeft om te wonen.”
De organisatoren hopen met de actie het debat over wonen opnieuw breed open te trekken. “In Roeselare mag niemand in de kou blijven staan.”