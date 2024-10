In februari lanceerde de Nationale Loterij een projectoproep met als thema kinderarmoedebestrijding. In totaal maakte de organisatie iets meer dan een miljoen euro vrij om te verdelen onder 54 organisaties en verenigingen die zich inzetten om concrete projecten te realiseren in de strijd tegen kinderarmoede.



Blankenberge diende het project ’t Speelkwartier in, in nauwe samenwerking tussen de Jeugddienst en de Dienst Gezinsbeleid. Burgemeester Björn Prasse: “De financiële steun helpt ons om de vicieuze cirkel van ongelijkheid in de samenleving te doorbreken. Het is essentieel dat kinderen een veilige plek hebben om te spelen, zowel binnen als buiten."