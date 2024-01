Als voorzitter was Ignace Bosteels ook het gezicht van de West-Vlaamse voedselbank: zij zamelen voedsel in dat welzijnsorganisaties dan komen ophalen in het depot in Kuurne. Bosteels was zelfs een tijdlang voorzitter van de Belgische federatie van voedselbanken. Hij was 75.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 3 februari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk.