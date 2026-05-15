Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans, in WZC De Ril in Middelkerke volgen ze alles op groot scherm
De uitvaart vindt plaats in de landloperskapel in Merksplas, een symbolische locatie die door Margriet zelf werd gekozen. Binnen in de kapel is er plaats voor 600 mensen, enkel op uitnodiging. Buiten staan er wel grote schermen opgesteld, waar enkele honderden toeschouwers op af zijn gekomen. Er zijn heel wat bekende gezichten aanwezig, onder meer Jacky Lafon, Koen Crucke, Hugo Sigal, Willy Sommers en Jacques Vermeire. Maar ook heel wat politici wonen de plechtigheid bij, onder meer Bart Tommelein, Jean-Marie Dedecker en premier Bart Dewever.
Sereen afscheid
Margiets uitvaart werd deels door haarzelf geregisseerd, in samenspraak met dochter Celien en echtgenoot Frank. Het gaat om een sereen afscheid dat aan elkaar wordt gepraat door voormalig tv-gezicht en goede vriend Johan Verstreken.
Band met Middelkerke
In WZC De Ril in Middelkerke werd de begrafenisplechtigheid gevolgd op groot scherm. De zangeres en mediafiguur had jarenlang een nauwe band met de kustgemeente, onder meer via haar televisieprogramma ‘Margriet aan Zee’, dat vanuit het casino van Middelkerke werd opgenomen. Volgens het gemeentebestuur droeg Hermans met haar programma en optredens sterk bij aan de uitstraling van de kustgemeente. Ook later bleef ze geregeld naar Middelkerke afzakken voor evenementen en projecten.