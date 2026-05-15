De uitvaart vindt plaats in de landloperskapel in Merksplas, een symbolische locatie die door Margriet zelf werd gekozen. Binnen in de kapel is er plaats voor 600 mensen, enkel op uitnodiging. Buiten staan er wel grote schermen opgesteld, waar enkele honderden toeschouwers op af zijn gekomen. Er zijn heel wat bekende gezichten aanwezig, onder meer Jacky Lafon, Koen Crucke, Hugo Sigal, Willy Sommers en Jacques Vermeire. Maar ook heel wat politici wonen de plechtigheid bij, onder meer Bart Tommelein, Jean-Marie Dedecker en premier Bart Dewever.

Sereen afscheid

Margiets uitvaart werd deels door haarzelf geregisseerd, in samenspraak met dochter Celien en echtgenoot Frank. Het gaat om een sereen afscheid dat aan elkaar wordt gepraat door voormalig tv-gezicht en goede vriend Johan Verstreken.