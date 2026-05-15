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Middelkerke

Hon­der­den men­sen nemen afscheid van Mar­griet Her­mans, in WZC De Ril in Mid­del­ker­ke vol­gen ze alles op groot scherm

Margriet1
Er zijn vanmorgen honderden mensen opgedaagd om de uitvaart van Margriet Hermans bij te wonen aan Merksplas-Kolonie in de Antwerpse Kempen. Bekend Vlaanderen, uit de showbizz en televisiewereld, maar ook verschillende politici en tal van gewone mensen nemen er afscheid van de populaire zangeres. De inwoners van WZC De Ril in Middelkerke volgen de begrafenis op groot scherm.  

De uitvaart vindt plaats in de landloperskapel in Merksplas, een symbolische locatie die door Margriet zelf werd gekozen. Binnen in de kapel is er plaats voor 600 mensen, enkel op uitnodiging. Buiten staan er wel grote schermen opgesteld, waar enkele honderden toeschouwers op af zijn gekomen. Er zijn heel wat bekende gezichten aanwezig, onder meer Jacky Lafon, Koen Crucke, Hugo Sigal, Willy Sommers en Jacques Vermeire. Maar ook heel wat politici wonen de plechtigheid bij, onder meer Bart Tommelein, Jean-Marie Dedecker en premier Bart Dewever. 

Sereen afscheid

Margiets uitvaart werd deels door haarzelf geregisseerd, in samenspraak met dochter Celien en echtgenoot Frank. Het gaat om een sereen afscheid dat aan elkaar wordt gepraat door voormalig tv-gezicht en goede vriend Johan Verstreken.

Band met Middelkerke

In WZC De Ril in Middelkerke werd de begrafenisplechtigheid gevolgd op groot scherm. De zangeres en mediafiguur had jarenlang een nauwe band met de kustgemeente, onder meer via haar televisieprogramma ‘Margriet aan Zee’, dat vanuit het casino van Middelkerke werd opgenomen. Volgens het gemeentebestuur droeg Hermans met haar programma en optredens sterk bij aan de uitstraling van de kustgemeente. Ook later bleef ze geregeld naar Middelkerke afzakken voor evenementen en projecten.

Margriet aan zee 2 c beeldbank kusterfgoed
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Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
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