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Middelkerke

Stil­le wake voor peu­ter die ver­dronk in Middelkerke

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In Middelkerke hebben woensdagavond ongeveer 300 mensen deelgenomen aan een wake voor de peuter van 2 jaar die dinsdag om het leven kwam in de beek Het Geleed. De bijeenkomst vond plaats bij de plaats van het ongeval aan de Molenstraat.

Aan de beek Het Geleed in Middelkerke is woensdagavond een wake gehouden voor het meisje van 2 dat daar dinsdag in het water terechtkwam en overleed. Volgens de organisatie kwamen ongeveer 300 mensen samen om hun steun te betuigen aan de familie.

De wake was een initiatief van een jonge buurtbewoonster. De aanwezigen hielden eerst een minuut stilte, daarna was er een applaus voor de familie en nabestaanden. Ook verschillende hulpdiensten waren aanwezig.

Tijdens de herdenking werd muziek afgespeeld en sprak de familie haar dank uit voor de vele steunbetuigingen en de inzet van de hulpdiensten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker en tweede schepen Natacha Lejaeghere overhandigden namens het gemeentebestuur een bloemenkrans aan de familie.

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