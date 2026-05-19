Margriet Hermans (72) is overleden na strijd tegen kanker
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Margriet Hermans is overleden. Dat meldt haar dochter via haar management. De ex-politica, tv-persoonlijkheid en zangeres werd 72 jaar.
"Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid, nemen papa (Frank) en ik afscheid van mijn allerliefste mama, Margriet Hermans", schrijft dochter Celien Hermans in een mail.
Op 19 mei liet zangeres Margriet Hermans weten dat ze verstek moest geven voor de voorstellingen van ‘Lekker Blijven Hangen’ in Middelkerke. Er werd een zeldzame kanker bij haar vastgesteld, waardoor ze al haar professionele activiteiten met onmiddellijke ingang moet stopzetten. Collega's, zoals Koen Crucke, die in Knokke woont, reageerden toen erg aangeslagen op het nieuws.
Goede collega en vriend, Koen Crucke zei toen: “Ik ben enorm geschrokken. Ik was niet op de hoogte van haar ziekte. Ik heb haar nog een paar weken geleden aan de lijn gehad. Ze klonk toen heel ontspannen, misschien wilde ze het niet direct zeggen. Vanmorgen ben ik vreselijk geschrokken. Haar ziekte is niet te onderschatten. Ik ga niet één kaarsje branden, maar twee.”
Maar dat heeft dus niet geholpen. Hieronder vind je de tekst die dochter Celien op sociale media postte:
Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid, nemen papa (Frank) en ik afscheid van mijn allerliefste mama, Margriet Hermans.
Voor Vlaanderen was zij een zangeres, een televisiepersoonlijkheid, een politica, een vrouw met een uitgesproken stem en een groot hart. Voor mij was ze vooral mijn thuis. Mijn veilige haven. Mijn grootste criticus én supporter. Mijn beste vriendin en eerlijkste klankbord. Mijn businesspartner en collega. Mijn alles.
Wij leken in alles op elkaar. Twee koppige vrouwen met een groot hart, een liefde voor muziek, humor als overlevingsmechanisme en een ontembare drang om voluit te leven. Wat ik vandaag ben, ben ik dankzij haar. Niet alleen in talent of karakter, maar in levenslust. In zachtheid. In kracht.
Mama heeft het leven geleefd met een intensiteit die zelden voorkomt. Ze genoot luidop. Ze voelde diep. Ze maakte mensen gelukkig. Ze gaf alles wat ze had - aan haar publiek, aan haar vrienden, maar bovenal aan de mensen die ze graag zag.
Maar helaas manifesteerde de kanker zich ook aan een intensiteit die zelden voorkomt. Eind april kregen we de diagnose van kanker. Half mei bleek het om een neuro-endocrien carcinoom te gaan met beperkte behandelingsopties. Een paar dagen later heb ik haar naar het ziekenhuis gebracht, waar sneller dan gepland chemotherapie werd opgestart. Helaas was mama op dat moment al enorm verzwakt. De energie nam steeds sneller af en de glimlach die ze normaal standaard op haar gezichtje heeft, vervaagde enorm snel. Door de extreem pijnlijke omstandigheden, het vreselijke ongemak en het zeer beperkte toekomstperspectief op een levenskwalitatief bestaan, heeft mama de moeilijke en moedige beslissing genomen om ook hier haar leven in eigen handen te nemen. Hetzij haar levenseinde.
De voorbije weken hebben wij samen nog heel bewust geleefd. Geweend, gelachen, herinneringen opgehaald, elkaars hand vastgehouden. Vastgehouden tot we wel moesten loslaten. En zelfs in haar afscheid bleef ze mama. Bezorgd om iedereen rondom haar. Dankbaar. Liefdevol. Sterk.
Ik ben eindeloos trots dat ik haar dochter mocht zijn.
Namens onze hele familie wil ik iedereen bedanken voor de immense liefde, warmte en steun die we de voorbije periode mochten ontvangen. De berichten, bloemen, woorden en herinneringen hebben ons diep geraakt.
“Geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Niets houdt me tegen. Ik kan vliegen zonder vleugels, over alles heen.”
Vlieg nu maar mama.
Dank je voor alles.
“Ik sta aan je zij en waak ook over jou.”
De publieke uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans zal, volgens haar wens, komende woensdag 10 juni om 11 uur plaatsvinden in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. In het rouwcentrum Jan Schillebeeckx (Steenweg op Oosthoven 3, 2360 Oud-Turnhout) kan er maandag 8 juni 2026 nog een laatste groet worden gebracht van 19 tot 21 uur. Condoleren kan via www.schillebeeckx.be.