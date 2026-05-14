15°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Mar­griet Her­mans (72) stopt nood­ge­dwon­gen met zomer­show Lek­ker Blij­ven Han­gen’ in Mid­del­ker­ke na dia­gno­se zeld­za­me kanker

Margriet Hermans

Margriet Hermans (© Belga)

Zangeres Margriet Hermans (72) moet verstek geven voor de voorstellingen van ‘Lekker Blijven Hangen’ in Middelkerke. Er werd een zeldzame kanker bij haar vastgesteld, waardoor ze al haar professionele activiteiten met onmiddellijke ingang moet stopzetten. Micha Marah zal haar vervangen.

Bij zangeres Margriet Hermans (72) werd onlangs een zeldzame kanker vastgesteld, waardoor ze al haar professionele activiteiten met onmiddellijke ingang moet stopzetten. Het gaat om een zeldzaam en complex neuro-endocrien carcinoom (NEC). Dat is een agressieve vorm van kanker, die ontstaat uit hormoonproducerende cellen die overal in het lichaam kunnen voorkomen. 

“Uiteraard begrijpen en respecteren wij volledig dat Margriets gezondheid en welzijn nu absolute prioriteit hebben”, zegt Anthony Van Caeneghem van Het Farcetheater. “Wij en ook Margriet zelf keken enorm uit naar deze zomerkomedie. Het stuk was ook vernoemd naar haar bekende Zomerhit en Margriet zou zichzelf spelen. Grappig, gevat en met de iconische bulderlach zoals we ze kennen.”

Vervanging

In overleg werd beslist dat Micha Marah de rol van Margriet zal overnemen. Micha is bovendien familie van Margriet, waardoor deze castwissel een bijzondere betekenis krijgt. “We hebben een waardig alternatief gevonden in deze moeilijke omstandigheden”, aldus Van Caeneghem. “De titel zal behouden blijven en Micha zal zeker ook ‘Lekker Blijven Hangen’ zingen als eerbetoon aan Margriet.”

Alle voorstellingen blijven plaatsvinden op de voorziene data, uren en locaties. Lekker Blijven Hangen speelt van 10 juli tot en met 2 augustus in CC De Branding in Middelkerke.

Micha Marah

Micha Marah (© Belga)

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Woordentas gezelle

Brugse bibliotheek krijgt unieke ‘gevangeniskopie’ van Woordentas van Guido Gezelle
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Flanders Flooring Days 1

Kunstinstallatie toont recyclageproces bij Quick-Step tijdens Flanders Flooring Days
Droogteoverleg 1

Oppompverbod in Blankaartbekken en Rivierbeekbekken door aanhoudende droogte
Ongeval Trein Torhout
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
CEO TVH Giuliano Parodi3

TVH stelt Giuliano Parodi aan als nieuwe CEO: "Ik ben erg trots"
Aanmelden