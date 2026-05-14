Bij zangeres Margriet Hermans (72) werd onlangs een zeldzame kanker vastgesteld, waardoor ze al haar professionele activiteiten met onmiddellijke ingang moet stopzetten. Het gaat om een zeldzaam en complex neuro-endocrien carcinoom (NEC). Dat is een agressieve vorm van kanker, die ontstaat uit hormoonproducerende cellen die overal in het lichaam kunnen voorkomen.

“Uiteraard begrijpen en respecteren wij volledig dat Margriets gezondheid en welzijn nu absolute prioriteit hebben”, zegt Anthony Van Caeneghem van Het Farcetheater. “Wij en ook Margriet zelf keken enorm uit naar deze zomerkomedie. Het stuk was ook vernoemd naar haar bekende Zomerhit en Margriet zou zichzelf spelen. Grappig, gevat en met de iconische bulderlach zoals we ze kennen.”

Vervanging

In overleg werd beslist dat Micha Marah de rol van Margriet zal overnemen. Micha is bovendien familie van Margriet, waardoor deze castwissel een bijzondere betekenis krijgt. “We hebben een waardig alternatief gevonden in deze moeilijke omstandigheden”, aldus Van Caeneghem. “De titel zal behouden blijven en Micha zal zeker ook ‘Lekker Blijven Hangen’ zingen als eerbetoon aan Margriet.”

Alle voorstellingen blijven plaatsvinden op de voorziene data, uren en locaties. Lekker Blijven Hangen speelt van 10 juli tot en met 2 augustus in CC De Branding in Middelkerke.