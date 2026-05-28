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Middelkerke

Knuf­fels en bloe­men voor over­le­den peu­ter (2) die ver­on­ge­luk­te na val in gracht in Middelkerke

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In Middelkerke, op de plaats waar dinsdag een meisje van twee jaar verongelukte, hebben mensen vandaag tientallen knuffels en bloemen neergelegd. 

De lokale politiezone Middelkerke kreeg dinsdagochtend rond 7 uur een melding over een vermist meisje. Het kind van twee jaar zou om een nog onbekende reden haar woning verlaten hebben. De politie startte een zoekactie op in de omgeving van de Molenstraat. 

Rond 8.40 uur werd het meisje door de brandweer aangetroffen in een nabijgelegen beek. Ze werd uit het water gehaald en onmiddellijk gereanimeerd. De peuter werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar dan overleden.

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Nieuws

Peuter (2) overleden na val in gracht in Middelkerke: "Zoiets zal nog lang nazinderen"
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Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Overlijden

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