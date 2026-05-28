De lokale politiezone Middelkerke kreeg dinsdagochtend rond 7 uur een melding over een vermist meisje. Het kind van twee jaar zou om een nog onbekende reden haar woning verlaten hebben. De politie startte een zoekactie op in de omgeving van de Molenstraat.

Rond 8.40 uur werd het meisje door de brandweer aangetroffen in een nabijgelegen beek. Ze werd uit het water gehaald en onmiddellijk gereanimeerd. De peuter werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar dan overleden.

