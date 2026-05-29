“Onze badplaats op de kaart gezet”: Middelkerke rouwt om overlijden van Margriet Hermans
© Beeldbank Kusterfgoed
Het gemeentebestuur van Middelkerke en burgemeester Jean-Marie Dedecker reageren bedroefd op het overlijden van Margriet Hermans. De zangeres en mediafiguur had jarenlang een nauwe band met de kustgemeente en was er een bekend gezicht.
“Ze was niet alleen een artieste met een grote stem, maar ook een vrouw met een groot hart”
Middelkerke neemt afscheid van Margriet Hermans. De artieste was jarenlang verbonden met de badplaats, onder meer via haar televisieprogramma ‘Margriet aan Zee’, dat vanuit het casino van Middelkerke werd opgenomen.
Volgens het gemeentebestuur droeg Hermans met haar programma en optredens sterk bij aan de uitstraling van de kustgemeente. Ook later bleef ze regelmatig naar Middelkerke afzakken voor evenementen en projecten. Zo engageerde ze zich voor de verkoop van dakpannen van het oude casino ten voordele van de MUG-helikopter en zou ze deze zomer nog optreden in de Branding met het Farcetheater.
© Beeldbank Kusterfgoed
"Magriet gaf Middelkerke mee kleur"
Burgemeester Jean-Marie Dedecker spreekt van een groot verlies voor Vlaanderen en voor Middelkerke. “Margriet Hermans heeft onze badplaats jarenlang mee op de kaart gezet”, zegt hij. “Ze was niet alleen een artieste met een grote stem, maar ook een vrouw met een groot hart.”
Dedecker had ook persoonlijk een nauwe band met Hermans. Beiden namen samen deel aan het televisieprogramma ‘Terug naar eigen land’, waarin ze de vluchtelingenroute richting Europa volgden.
“Wij zullen haar in Middelkerke blijven herinneren als een warme en betrokken persoonlijkheid die onze gemeente mee kleur gaf”, aldus de burgemeester.