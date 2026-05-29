Middelkerke neemt afscheid van Margriet Hermans. De artieste was jarenlang verbonden met de badplaats, onder meer via haar televisieprogramma ‘Margriet aan Zee’, dat vanuit het casino van Middelkerke werd opgenomen.

Volgens het gemeentebestuur droeg Hermans met haar programma en optredens sterk bij aan de uitstraling van de kustgemeente. Ook later bleef ze regelmatig naar Middelkerke afzakken voor evenementen en projecten. Zo engageerde ze zich voor de verkoop van dakpannen van het oude casino ten voordele van de MUG-helikopter en zou ze deze zomer nog optreden in de Branding met het Farcetheater.