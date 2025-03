Volgens Vandromme zijn er te weinig voorzieningen in de Westhoek om deze mensen te helpen. "Er zijn al stappen gezet, zoals de OverKop-huizen, maar dat is niet voldoende. Vaak is het CLB de enige actor in kleine gemeenten omdat er een school is, maar we moeten ook andere organisaties, zoals het CAW, beter ondersteunen in landelijke gebieden."

Bovendien heeft bijna een op de vijf dak- en thuislozen in de Westhoek een verleden in een psychiatrische instelling. De problematiek is dus vaak complex.