70 procent van de mensen die ze aanspreken brengen ze in contact met de reguliere zorg of met welzijnsorganisaties. "Nog niet de helft wordt naar specifieke medische zorg geleid. Vaak zijn ze de connectie met de huisarts of tandarts kwijt."

Maar het project van De Brug, het samenwerkingsverband voor geïntegreerde zorg, CAW Zuid-West-Vlaanderen en het Wit-Gele Kruis staat op lossen schroeven. De financiering gebeurt nu via De Brug, maar dat houdt op te bestaan. Ze vragen de overheid om meer middelen.