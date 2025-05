In België leeft één op vijf mensen in armoede of sociale uitsluiting. In West-Vlaanderen gaat het om ongeveer 11 procent van de bevolking. Voor Leo was dat reden genoeg om zijn sportieve uitdaging te koppelen aan een maatschappelijk doel. “De tocht begon als een persoonlijke uitdaging”, vertelt hij. “Maar ik merkte hoe groot het probleem van armoede is. Je ziet het overal: in de media, in het nieuws, in je omgeving. Daarom vond ik het belangrijk om dit thema in de kijker te zetten.”

Leo vertrok vorig jaar in Diest en hoopt zijn tocht op 15 juni af te ronden in Oostende. Zijn boodschap is duidelijk: armoede is nog steeds een harde realiteit, en daar mogen we niet blind voor zijn.