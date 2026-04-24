Tram­ver­keer Oos­ten­de onder­bro­ken na ondui­de­lijk over­lij­den in Koningsstraat

Onduidelijk overlijden Oostende

De afgesloten Koningsstraat in Oostende

Tramverkeer in Oostende ligt stil door een incident ter hoogte van de Koningsstraat. Deel van het traject van de kusttram is daardoor afgesloten. De Lijn zet volop vervangbussen in om reizigers verder te helpen.

De reden van het onderbroken traject is een onduidelijk overlijden. Er zijn geen sporen van geweld of wapens gevonden, meldt Simon Fiers, woordvoerder bij de politie van Oostende. Een parketdeskundige komt ter plaatse om het overlijden verder te onderzoeken.

Ook het autoverkeer kan niet door de omgeving van het incident, waardoor het centrum van Oostende te maken heeft met opstoppingen en files.

Victor Peeters
De Lijn File Parket West-Vlaanderen

