In de winkelstraten heerste er vandaag een sfeer van gezellige druk zonder lange wachtrijen. Van een overrompeling was er geen sprake. Wie nu nog op zoek was naar zijn last minute cadeau moest nergens aanschuiven.

Kerstmis is na de solden de belangrijkste periode van het jaar voor de middenstand. Dit jaar is de kerstshopping een absoluut schot in de roos.