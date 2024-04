De inschrijving gebeurt bewust niet digitaal, zegt de school. "Wij willen een kleine en warme school zijn. Ik was van mening dat we bij fysieke inschrijvingen mensen kunnen betrekken. We zitten hier ook met een kwetsbare groep ouders voor wie digitaal aanmelden eigenlijk heel moeilijk is."

Volgens de directeur klopt het niet dat er op school niet genoeg plaatsen zijn. "Ik heb zondag nog eens de plaatsen geteld. Op schoolniveau hebben we er 35 vrij. Maar in die bepaalde klas, waar zorg voor de kinderen heel hoog is, zijn de plekken beperkt."