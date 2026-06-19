Leerlingen 5de jaar Hotelschool Ter Groene Poorte verzorgen bediening tijdens staatsbanket voor Japanse keizer
Voor de leerlingen van het vijfde jaar Hotelschool van Ter Groene Poorte in Brugge was het dinsdag een uitzonderlijke dag. Ze kregen de unieke kans om mee te werken aan de bediening van een staatsbanket naar aanleiding van het officiële staatsbezoek van de Japanse keizerlijke familie aan België.
Leerlingen van Ter Groene Poorte in Brugge stonden tijdens het staatsbanket mee in voor de bediening en ze kregen de kans om de werking van een hoogstaand internationaal evenement van dichtbij mee te maken. "Dit is leren in de praktijk op het allerhoogste niveau", klinkt het bij Hotelschool Ter Groene Poorte.
"Onze leerlingen bereiden zich dagelijks voor op een carrière in de wereld van horeca, hospitality en gastronomie. Een ervaring zoals deze toont hen wat het vak echt inhoudt: kwaliteit leveren onder hoge verwachtingen, met aandacht voor elk detail."