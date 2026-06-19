Leerlingen van Ter Groene Poorte in Brugge stonden tijdens het staatsbanket mee in voor de bediening en ze kregen de kans om de werking van een hoogstaand internationaal evenement van dichtbij mee te maken. "Dit is leren in de praktijk op het allerhoogste niveau", klinkt het bij Hotelschool Ter Groene Poorte.

"Onze leerlingen bereiden zich dagelijks voor op een carrière in de wereld van horeca, hospitality en gastronomie. Een ervaring zoals deze toont hen wat het vak echt inhoudt: kwaliteit leveren onder hoge verwachtingen, met aandacht voor elk detail."