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Roeselare

Hit­te: Scho­len­groep Arko­rum schrapt les­sen in drie kleu­ter- en basisscholen

Seringenstraat

In Roeselare schrapt scholengroep Arkorum de lessen in drie kleuter- en basisscholen omwille van de hitte. Na een risico-analyse blijkt dat de temperatuur in de verouderde leslokalen oploopt tot meer dan 30 graden.  

Om één uur vanmiddag en morgenmiddag kunnen de leerlingen en kleuters van basisschool Sint-Jozef naar huis. Ook in de Vrije Centrumschool is dat zo en in De Hagewinde/ De Parel, de school voor buitengewoon basisonderwijs. In die laatste moeten veel kinderen al vaak lang op een bus zitten zonder airco om dan in een vrij warm lokaal te belanden. Voor wie niet naar huis kan is in alle scholen wel opvang voorzien.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Hitte Hittegolf

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