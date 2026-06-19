Om één uur vanmiddag en morgenmiddag kunnen de leerlingen en kleuters van basisschool Sint-Jozef naar huis. Ook in de Vrije Centrumschool is dat zo en in De Hagewinde/ De Parel, de school voor buitengewoon basisonderwijs. In die laatste moeten veel kinderen al vaak lang op een bus zitten zonder airco om dan in een vrij warm lokaal te belanden. Voor wie niet naar huis kan is in alle scholen wel opvang voorzien.