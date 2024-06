De huidige GAS-wet werd in 2013 ingevoerd om steden en gemeenten de bevoegdheid te geven om lokale overlast zoals sluikstorten, wildplassen en graffiti aan te pakken. In de daaropvolgende jaren werd de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties uitgebreid, maar dat leidde tot een versnipperd beleid. Zo werden diefstallen in bepaalde gemeenten via GAS bestraft, terwijl dat in andere gemeenten niet mogelijk was.