Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur had de trajectcontroles, die in Veurne op vier plaatsen zijn geïnstalleerd, als wettig bestempeld. Nu is ook de rechtbank van oordeel dat de opgelegde GAS-boetes redelijk en billijk zijn. De rechtbank bevestigt dat zowel de plaatselijke bewoners als de weggebruikers die minder vertrouwd zijn met de streek, de wegcode ten allen tijde moeten volgen. Verkeersregels zijn erop gericht de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Om die redenen oordeelde de politierechter alle beroepsschriften ongegrond.

Peter Roose, burgemeester: “De buurtbewoners geven aan dat de snelheidsbeperkingen een verhoogd veiligheidsgevoel met zich meebrengen, wat uiteindelijk het opzet van het invoeren van de trajectcontrole betekende. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij het respecteren van de verkeersregels.”