14°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Ook Egge­waarts­ka­pel­le ont­snapt er niet aan: dorp krijgt bin­nen­kort trajectcontrole

Trajectcontrole

Binnenkort wordt in Eggewaartskapelle trajectcontrole actief in de dorpskern. De maatregel moet de verkeersveiligheid verhogen, want in de Knollestraat – waar maximaal 50 km/u is toegestaan – wordt volgens metingen vaak te snel gereden.

De trajectcontrole geldt in beide richtingen tussen huisnummers 18a en 40. De installatie is al geijkt en wacht nu nog op verificatie door het Belgisch Meetinstituut.

Volgens schepen Tijs Corneillie komt de maatregel er op vraag van de inwoners. “De verkeersmetingen hebben duidelijk aangetoond dat er te vaak te snel wordt gereden. Met deze trajectcontrole willen we de veiligheid in de dorpskern versterken en zorgen voor meer rust en leefbaarheid,” zegt hij.

De trajectcontrole wordt geactiveerd zodra de verificatie is afgerond.

De redactie
Trajectcontroles Trajectcontrole Eggewaartskapelle

Meest gelezen

Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Kruiseke
Nieuws

Gewelddadige homejacking in Wervik: koppel vastgebonden en met dood bedreigd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Trajectcontrole Tielt bord

Trajectcontroles gewestwegen weer aangekondigd: eerste borden in Tielt
Trajectcontrole 1

West-Vlaamse gemeenten blijven vertrouwen op trajectcontroles ondanks discussie over wettelijk kader
Trajectcontroles bord

Vijf keer meer trajectcontroles in Vlaanderen op twee jaar tijd
Trajectcontroles

Vooruit wil afschaffing trajectcontroles herbekijken
Trajectcontroles

Op deze plaatsen start politiezone Damme/Knokke-Heist met nieuwe trajectcontroles
Trajectcontrole

Lo-Reninge verdient 490 euro per inwoner dankzij trajectcontrole, minister De Ridder: "mag geen verdienmodel zijn"
Aanmelden