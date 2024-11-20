De trajectcontrole geldt in beide richtingen tussen huisnummers 18a en 40. De installatie is al geijkt en wacht nu nog op verificatie door het Belgisch Meetinstituut.

Volgens schepen Tijs Corneillie komt de maatregel er op vraag van de inwoners. “De verkeersmetingen hebben duidelijk aangetoond dat er te vaak te snel wordt gereden. Met deze trajectcontrole willen we de veiligheid in de dorpskern versterken en zorgen voor meer rust en leefbaarheid,” zegt hij.

De trajectcontrole wordt geactiveerd zodra de verificatie is afgerond.