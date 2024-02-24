16°C
Vijf keer meer tra­ject­con­tro­les in Vlaan­de­ren op twee jaar tijd

Illustratiebeeld © Belga

Het aantal trajectcontroles in Vlaanderen is op twee jaar tijd vervijfvoudigd: van 246 in 2023 naar 1.233 installaties dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van ­minister van Binnenlandse ­Zaken Bernard Quintin (MR). Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

"Er is de ­voorbije jaren fors geïnvesteerd in trajectcontroles en een meer efficiënte handhaving", aldus minister Quintin. Met 285 Vlaamse ­gemeenten staan er gemiddeld genomen in elke gemeente nu vier trajectcontroles. Of al die 1.233 Vlaamse trajectcontroles ook effectief werken, zegt de ­minister niet.

Zeven nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen

"Waardevol, wanneer ze vakkundig geplaatst zijn"

"Trajectcontroles blijven een waardevolle zaak voor de ­verkeersveiligheid", zegt mobiliteitsprofessor Johan De Mol (UGent) in Het Nieuwsblad. "Tenminste, wanneer ze vakkundig geplaatst zijn. Maar dat is vandaag niet overal het geval. En dat is jammer: veel trajecten beginnen veel te kort na bijvoorbeeld een snelheidsverlaging van 70 naar 50 kilometer per uur. Zo lok je mensen in de val."

