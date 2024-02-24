"Trajectcontroles blijven een waardevolle zaak voor de ­verkeersveiligheid", zegt mobiliteitsprofessor Johan De Mol (UGent) in Het Nieuwsblad. "Tenminste, wanneer ze vakkundig geplaatst zijn. Maar dat is vandaag niet overal het geval. En dat is jammer: veel trajecten beginnen veel te kort na bijvoorbeeld een snelheidsverlaging van 70 naar 50 kilometer per uur. Zo lok je mensen in de val."

