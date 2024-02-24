Vijf keer meer trajectcontroles in Vlaanderen op twee jaar tijd
Illustratiebeeld © Belga
Het aantal trajectcontroles in Vlaanderen is op twee jaar tijd vervijfvoudigd: van 246 in 2023 naar 1.233 installaties dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR). Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.
"Er is de voorbije jaren fors geïnvesteerd in trajectcontroles en een meer efficiënte handhaving", aldus minister Quintin. Met 285 Vlaamse gemeenten staan er gemiddeld genomen in elke gemeente nu vier trajectcontroles. Of al die 1.233 Vlaamse trajectcontroles ook effectief werken, zegt de minister niet.
"Waardevol, wanneer ze vakkundig geplaatst zijn"
"Trajectcontroles blijven een waardevolle zaak voor de verkeersveiligheid", zegt mobiliteitsprofessor Johan De Mol (UGent) in Het Nieuwsblad. "Tenminste, wanneer ze vakkundig geplaatst zijn. Maar dat is vandaag niet overal het geval. En dat is jammer: veel trajecten beginnen veel te kort na bijvoorbeeld een snelheidsverlaging van 70 naar 50 kilometer per uur. Zo lok je mensen in de val."