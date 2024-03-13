Aanmelden
Tra­ject­con­tro­les gewest­we­gen weer aan­ge­kon­digd: eer­ste bor­den in Pittem

Trajectcontroles

In Pittem plaatsen ze vandaag de eerste nieuwe aankondigingsborden voor trajectcontroles langs gewestwegen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) laat de borden opnieuw invoeren, nadat die in 2022 op verschillende plaatsen verdwenen.

Vlaanderen start opnieuw met het plaatsen van borden die trajectcontroles aankondigen. De eerste komen vandaag terug in Pittem. Minister Annick De Ridder (N-VA) draait daarmee de beslissing van voormalig minister Lydia Peeters (Open VLD) terug. Die liet de borden in 2022 verwijderen. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Tomas Roggeman van N-VA.

"Meer als logisch ervaren"

Tegen eind maart volgend jaar moeten bij 370 trajectcontroles opnieuw waarschuwingsborden staan. Volgens De Ridder is dat essentieel voor duidelijkheid op de weg. “Wanneer mensen weten waar controles plaatsvinden, ervaren ze die als logisch en verantwoord,” zegt de minister.

Met de herplaatsing wil de Vlaamse overheid de verkeersveiligheid verder versterken.

