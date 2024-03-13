Vlaanderen start opnieuw met het plaatsen van borden die trajectcontroles aankondigen. De eerste komen vandaag terug in Pittem. Minister Annick De Ridder (N-VA) draait daarmee de beslissing van voormalig minister Lydia Peeters (Open VLD) terug. Die liet de borden in 2022 verwijderen. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Tomas Roggeman van N-VA.

