Boetes mogen geen verdienmodel zijn, zegt ze in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Officieel dienen de camera's om straten en wijken veiliger te maken. Maar tegelijk hebben de inkomsten een enorme vlucht genomen: in 2023 werd een recordbedrag van 124 miljoen euro aan boetes geïnd. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2019. En de belangrijkste oorzaak zijn de trajectcontroles. In haar beleidsnota belooft minister De Ridder nu dat ze zal onderzoeken of er uitwassen zijn.