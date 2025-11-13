Dat de politierechtbank van Vilvoorde een snelheidsboete van een trajectcontrole nietig heeft verklaard, is volgens Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits een "belangwekkende uitspraak". Maar de CD&V-minister wijst er tegelijk op dat de uitspraak enkel van toepassing is op het betrokken individuele geval. "Het is niet zo dat door die uitspraak alle trajectcontroles bij lokale besturen nu ongeldig zijn", zo nuanceerde ze vandaag in De Ochtend op Radio 1.