Hilde Crevits: “Niet zo dat alle lokale trajectcontroles nu automatisch ongeldig zijn”
Dat de politierechtbank van Vilvoorde een snelheidsboete van een trajectcontrole nietig heeft verklaard, is volgens Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits een "belangwekkende uitspraak". Maar de CD&V-minister wijst er tegelijk op dat de uitspraak enkel van toepassing is op het betrokken individuele geval. "Het is niet zo dat door die uitspraak alle trajectcontroles bij lokale besturen nu ongeldig zijn", zo nuanceerde ze vandaag in De Ochtend op Radio 1.
Wat ging aan deze discussie vooraf?
De zaak ging aan het rollen toen mobiliteitsexpert Johan De Mol (UGent) zijn GAS-boete van 53 euro ging aanvechten bij de politierechtbank. Hij was vorig jaar geflitst in Meise. De rechter heeft hem gelijk gegeven. De rechter oordeelde dat de overtreding niet was vastgesteld door iemand die daar bevoegd voor was, en stelde dat de flitstoestellen volledig door de lokale overheid gefinancierd moeten zijn.
Meise heeft, net als vele andere gemeenten, samengewerkt met een privépartner om de trajectcontroles te financieren. Dit bedrijf krijgt ook een deel van de inkomsten uit de boetes. Of de uitspraak een impact zal hebben op het huidige systeem van trajectcontroles in Vlaanderen, valt nog af te wachten. Minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) wil het vonnis alvast grondig bestuderen, en indien nodig de regelgeving rond trajectcontroles aanpassen.
Geen gevolgen voor andere trajectcontroles
"Als het nodig is, moeten we de regelgeving aanpassen", zegt ook minister van Binnenland Hilde Crevits, al wijst de CD&V-minister erop dat de uitspraak enkel betrekking heeft op het individuele geval in Meise en dat er niet automatisch gevolgen zijn voor alle andere lokale trajectcontroles.
"Als burgemeesters en lokale besturen trajectcontroles willen inzetten op een onveilig traject, moet dat ook in de toekomst kunnen."
Minister Crevits vindt ook dat lokale besturen trajectcontroles moeten kunnen blijven inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren. "Voor mij is het instrument van de trajectcontrole extreem belangrijk voor de verkeersveiligheid. En als burgemeesters en lokale besturen die willen inzetten op een onveilig traject, moet dat ook in de toekomst kunnen", aldus de minister.