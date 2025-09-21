19°C
Voor­uit wil afschaf­fing tra­ject­con­tro­les herbekijken

Trajectcontroles

Vooruit begrijpt niet waarom minister De Ridder plots 70 geplande trajectcontroles schrapt. “Snelheid is naast alcohol dé killer in het verkeer. Trajectcontroles redden levens”, zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck (Vooruit).

Volgens Vooruit zijn de controles een belangrijk wapen in de strijd tegen snelheidsduivels. “In België vallen elk jaar bijna 500 verkeersdoden en 45.000 gewonden.

Toch liet minister De Ridder gisteren in de commissie verstaan dat ze vasthoudt aan haar criteria. Ook andere partijen, zowel meerderheid als oppositie, vroegen om lokale kennis meer in rekening te nemen en de afschaffing te herzien. 

Lokale frustraties

Werbrouck kreeg intussen al heel wat signalen uit West-Vlaanderen. “Een trajectcontrole plaatsen is voor een gemeente nooit populair. Dan doe je dat echt niet zomaar."

In West-Vlaanderen gaat het concreet over deze trajecten:

  • Zuienkerke
  • Waregem
  • Kuurne/Lendelede
  • Oudenburg
  • Oostkamp
  • Torhout
  • Torhout/Lichtervelde
  • Koksijde/Veurne


Gianni Seeuws

