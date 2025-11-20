10°C
Ieper

Nog altijd inci­den­ten op de kerst­markt van Ieper

Ondanks extra maatregelen van het stadsbestuur zijn er nog altijd incidenten op de kerstmarkt van Ieper.

Na de overlast van dit weekend greep de stad in met strengere controles en GAS-boetes, maar die maken weinig indruk. Want afgelopen nacht waren er opnieuw incidenten. Het gaat dan vooral over vechtpartijen, vandalisme en wildplassen. Morgen is er overleg tussen de stad, de politie en de chaletuitbaters. Vanaf vrijdag komt er extra beveiligingspersoneel.

Ieper neemt maatregelen na overlast op kerstmarkt

