Na de overlast van dit weekend greep de stad in met strengere controles en GAS-boetes, maar die maken weinig indruk. Want afgelopen nacht waren er opnieuw incidenten. Het gaat dan vooral over vechtpartijen, vandalisme en wildplassen. Morgen is er overleg tussen de stad, de politie en de chaletuitbaters. Vanaf vrijdag komt er extra beveiligingspersoneel.