In 2024 inde Lo-Reninge 442 euro aan GAS-boetes per inwoner. Daarmee scoort de West-Vlaamse gemeente het hoogst van heel Vlaanderen. De meeste inkomsten komen uit een zone 30 met trajectcontrole.

Ook andere landelijke gemeenten zoals Wommelgem en Bocholt halen hoge bedragen op, terwijl grotere steden zoals Gent en Antwerpen vooral in absolute cijfers sterk scoren.

In totaal zamelden Vlaamse gemeenten vorig jaar een recordbedrag van 177 miljoen euro aan GAS-boetes in, vooral voor lichte snelheidsovertredingen. Ook in andere West-Vlaamse gemeenten liepen de inkomsten op door de toename van trajectcontroles op lokale wegen.