Jongerenbendes veroorzaken vaak overlast in de stationsomgeving of aan het muziekcentrum Track. Nu krijgen jongeren vanaf 14 jaar een plaatsverbod of een contactverbod opgelegd om die bendes te ontwrichten. Vincent Van Quickenborne: Burgemeester Kortrijk: "Maar al die verboden die we opleggen, die eindigen vandaag vaak in straffeloosheid, omdat er geen sanctie op staat. Vandaar dat we nu GAS willen toepassen op die 14 en 15-jarigen die opereren in jongerenbendes."