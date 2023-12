De hoge windsnelheid en windrichting gooien roet in het eten. "Als we alle factoren op dit moment in rekening brengen, moeten we jammer genoeg de annulatie van het vuurwerk aankondigen", deelt burgemeester Bart Tommelein mee. "Gelukkig is er een alternatief onder de lichttunnel om met je geliefden het nieuwe jaar in te luiden."