In Harelbeke schoten zo'n 30-tal jongeren op nieuwjaarsnacht vuurwerk af op voorbijrijdende wagens, mensen en gebouwen. Ze speelden een kat-en-muisspel met de politie. Ondertussen zijn al een twintigtal jongeren geïdentificeerd die betrokken waren bij de incidenten. Het zijn jongeren uit Harelbeke zelf, Kortrijk, Menen, Kuurne, Zwevegem en zelfs Antwerpen.