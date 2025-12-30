Politie identificeert twintigtal jongeren die betrokken waren bij incidenten op oudejaarsnacht in Harelbeke
De politie heeft al een twintigtal jongeren geïdentificeerd die betrokken waren bij de incidenten op oudejaarsnacht in Harelbeke. De jongeren schoten vuurpijlen af op mensen, auto's en gebouwen. Dat ontaardde in een kat-en-muisspel met de politie.
In Harelbeke schoten zo'n 30-tal jongeren op nieuwjaarsnacht vuurwerk af op voorbijrijdende wagens, mensen en gebouwen. Ze speelden een kat-en-muisspel met de politie. Ondertussen zijn al een twintigtal jongeren geïdentificeerd die betrokken waren bij de incidenten. Het zijn jongeren uit Harelbeke zelf, Kortrijk, Menen, Kuurne, Zwevegem en zelfs Antwerpen.
Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze zal vanmiddag met de politie overleggen over sancties tegen hen. Binnenkort zit hij ook samen met minister van Binnenland Hilde Crevits. Ook werkt hij aan een plan tegen overlast met sancties én preventie.