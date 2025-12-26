"Jongeren staken vuurwerk af en richtten dit op wagens en gebouwen van inwoners. Dat is niet alleen onverantwoord, het is ronduit schandalig en absoluut niet te tolereren", opent de burgemeester in zijn bericht op Facebook. "Ik werd opgebeld door de politie en ben zelf ter plaatse geweest tot 01.30u. Vanaf dan werd het kalmer." De politiezone Gavers en politiezone Mira kwamen met in totaal negen ploegen ter plaatse.

Ook in Beveren-Leie, langs de Genstesteenweg, deed zich gelijkaardige overlast voor. “Mensen richtten vuurpijlen op passerende auto’s. Ik kon zelf niet eens passeren", aldus Vannieuwenhuyze. De burgemeester spreekt zijn grote waardering uit voor de politie. “Het was geen evidente situatie, Een grote dank voor de professionele aanpak door onze politiemensen”, klinkt het.

Toch overheerst de bezorgdheid. Vannieuwenhuyze merkt naar eigen zeggen een zorgwekkende evolutie bij een deel van de jongeren, vaak tussen 16 en 17 jaar. “Ik was daarnet zelf aanwezig bij een arrestatie en de verwijten, reacties en bedreigingen die de politie naar het hoofd geslingerd krijgt zijn echt ongelooflijk.”



Hoewel hij als burgemeester samen met de ordediensten maatregelen neemt waar mogelijk, botst hij op wettelijke grenzen. “We doen wat we kunnen, maar het voelt soms als dweilen met de kraan open”, zegt hij. Volgens hem worden minderjarige amokmakers te vaak nauwelijks gesanctioneerd, wat het gevoel van straffeloosheid versterkt. “Dit is geen verwijt aan het parket, maar een structurele vaststelling.”

Vannieuwenhuyze doet daarom een oproep richting de betrokken instanties. "Ik ben geen persoon om verantwoordelijkheid af te schuiven, maar in deze doe ik toch wel een oproep naar alle betrokken instanties (ook en vooral de hogere politieke overheden) om dit probleem niet te negeren maar concreet aan te pakken."

Tot slot benadrukt hij nog dat het wel om een minderheid gaat. “De meeste jongeren deugen écht wel en die moeten we alle kansen geven! Maar degene die het te bont maken doen dit op een manier alsof het lijkt dat ze onaantastbaar zijn en met niets of niemand rekening hoeven te houden. En dat maakt me ongerust..."