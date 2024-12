Voorlopig is het de enige gemeente waar het geplande vuurwerk niet doorgaat. In Middelkerke en Koksijde beslissen ze pas morgennamiddag voor het vuurwerk van morgennacht. In Oostende gaat het vuurwerkspektakel morgen gewoon door. In De Haan en Blankenberge is er geen georganiseerd vuurwerk, maar je mag het wel zelf aansteken op het strand. In Brugge, Knokke en Bredene was er sowieso al geen vuurwerk.