Om incidenten te vermijden verbiedt de stad glas in de openbare ruimte vanaf 18 uur op zondagavond tot 6 uur maandagochtend. Het geldt in de eerste plaats op 't Zand maar ook in de Brugse uitgaansbuurt die bijvoorbeeld de Eiermarkt en de Markt omvat. Horecazaken rond de festiviteiten zullen dranken in herbruikbare bekers uitschenken.