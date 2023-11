Het is ook een technologisch huzarenstukje. Een voorbeeld: op een bepaalde plaats zie je in een lichtcirkel de levensboom, die voortdurend van gedaante verandert. Een projectie in 3D. Franky Demon, Brugge plus: "We proberen een zo goed mogelijke beleving te krijgen. Je stapt op het parcours, gelijk waar, en je wordt meegezogen door het licht, door de installaties. Wij denken dat het de editie wordt met de meeste beleving."

Wintergloed start vrijdag en loopt tot 7 januari.