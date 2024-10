Het Moerenverdrag moet zo snel mogelijk in werking treden zodat wateroverlast in de Westhoek vermeden kan worden. Dat zei Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) vanmiddag in de commissie Algemeen beleid van het Vlaams parlement. Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge vroeg Diependaele hoe het zit met de samenwerking met de Fransen.