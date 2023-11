Het resultaat hangt nu in de woonzorgcentra Andante in Menen en Ceres in Lauwe. De bewoners beleefden heel wat plezier aan de fotoshoot. Ze mochten eens gek doen en ze werden terug gekatapulteerd naar hun jonge jaren. Renaat Vandenbulcke, schepen van zorg Menen: "Eén van de ideeën van de fotografe was naar de cinema gaan. En dat was heel leuk. Popcorn omhoog gooien, dat zijn ze niet gewoon. Het was een grote meevaller. Dat was een heel leuk evenement voor de mensen. Ze hebben daar dagen naar uitgekeken.